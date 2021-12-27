/668795/زميلة-موظف-التجمع-القوى-العاملة-تتكفل-بأسرة-نور-ومش-خايفة-أترفد
قالت زميلة موظف التجمع في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج : " مبدئيا أنا بشكر كل الناس ومنصات التواصل الإجتماعي على رأسها موقع دوت الخليج عشان بس نرجع حق زملينا في العمل ولم أقصد الحديث عن فئة بعينها في المديرين أو غيره" .
وتابعت : " نور كان شخص طيب للغاية وسيرته حميده وبعض الناس أبلغوني أنه مواظب على الصلاة والقراءن وهو ربنا بيحبه أن خلى كل البلد تدعيله وتترحم عليه بعد وفاتة بسبب الضغوطات".
وواصلت : " نور حسب المعلومات التي ورد لي أنه تعرض للتعسف والضغوطات في العمل ، وأنا تسألت ياترى مين اللي قاله حاجة خليته يودي بحياته في لحظتها لأنه من غير الطبيعي أن يقرر شخص الانتحار في عمله".
وأستكملت : " القوى العاملة قررت بشكل ودي كفالة أهل نور وتحمل مصروفات العائلة، أنا نفسي تعرضت للتعسف بعد طلبي الدخول للحمام".
زميلة موظف التجمع: القوى العاملة تتكفل بأسرة نور.. ومش خايفة أترفد
وأضافت : " أنا مش خايفة إني أترفد ولا غيره، أنا مبسكتش على الحق ومصر كلها في ضهري ومصر كلها معانا وإحنا في بلد قانون".
واختتمت : “ تدخل الدولة والقوى العاملة حول الموضوع لرأي العام وبالفعل أهله هيستفادوا من تلك الخطوة، وبشكر ربنا إننا خلقنا لنكون وسيلة لحق الموظف”.
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