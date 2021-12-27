/668796/مجدي-الهواري-لغادة-عادل-في-برنامج-بصراحة-مع-كنت-بعتبرك-زي-بنتي-وخايف-عليكي

تعرض الآن الحلقة الأستثنائية من برنامج "بصراحة مع"، والتي تجمع غادة عادل بطليقها مجدي الهواري، التي تذاع علي قناة mbc.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل الحوار بين غادة عادل و طليقها مجدي الهواري و ذلك خلال السطور القادمة.

أسباب أنفصال غادة عادل و مجدي الهواري

عرضت غادة عادل في حديثها الاسباب الأساسية لإنفصالها عن مجدي الهواري قائلة: “انا مكنتش عارفة ابقى سعيدة مش بسببك بس كنت ببقى مكبوتة وكان الولاد بيشوفونا بنتخانق كتير وكنت بتختفي كتير وانا مكنتش عارفة اتقبل الحياة”.

و رد عليها طليقها مبرراً عن أسباب التحكم الزائد في كل من أعمالها وحياتها بشكل عام قائلا:”انا كنت بعتبرك زي بنتي وكنتي لما جيتي مصر مكنتيش عارفة حاجة فكنت متوليكي زي ما كان بيحصل مع ابويا وكنت بقولك من الصح من الغلط”.

غادة عادل تعطي أولادها الحرية

ثم قامت غادة عادل بالرد على تبريراته قائلة:”الكبت مش بيصلح البني ادم زي ما انت كنت ماكابتني و الحماية الزايدة بتتعب لكن انا مديه ولادي الحرية”.

ثم قام مجدي الهواري بالتعليق علي كلامها قائلا: “أنتِ دلوقتي عرفتي الحياة وبقيتي أحسن”.

فقامت غادة بالتعقيب علي كلامه بسؤال:” ليه مكنتش سبتني أجرب الحياة كان ممكن ننجح؟”.

أعمال غادة عادل في الفترة الأخيرة

تعد أخر الأعمال الفنية لـ غادة عادل "فيلم المحكمة"، الذي طُرح الأيام الماضية بدور الرض السينمائي، وقام بمشاركتها في البطولة عدد من الفنانين منهم “فتحي عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، محمد مهران، كريم عفيفي، مايان السيد، أحمد داش، سليمان عيد، عارفة عبد الرسول”.

قصة فيلم “المحكمة”

تدور أحداث الفيلم حول “غادة عادل” المتهمة بقتل والدتها “حنان سليمان”، وتتعرض النجمة غادة خلال عادل الأحداث للسجن، بعد قتلها والدتها بسبب إصابتها بمرض السرطان، لتلبى رغبة والدتها فى قتلها حتى تتخلص من الآلام التى تلازمها، وأبدعت النجمة غادة عادل خلال الدور وإتقان التعابير اللازمة للشخصية حيث إنها من أصعب القضايا. تتعرض الفنانة “مايان السيد” للخطف والاغتصاب والقتل من الفنان “أحمد داش”، ويصارع والدها الذى يجسده الفنان “صلاح عبد الله” فى الحصول على حق ابنته من خلال المحكمة، خاصة أن القانون يحاسب هذا الشخص على أنه قاصرا بسبب عدم بلوغه الـ18 سنه.

و ظهر أيضا الفنان “فتحى عبد الوهاب” خلال أحداث فيلم المحكمة، شخص فلسطيني يعيش في مصر لكنه يتم حبسه بسبب إبلاغ “ليلى زاهر” عنه بقيامه بالتحرش بها، وهو ما أكده شهود المنطقة التى يعيش بها لتحدث مفاجأة كبيرة فى القضية.