هانى الناظر: تصنيع دواء كورونا فى مصر قريبا بسعر أقل من أمريكا

جدة - نرمين السيد - وكتب الناظر، عبر حسابه الشخصى على موقع الاجتماعى "فيسبوك"، مساء الإثنين: "النهاردة أنا مش هاقول لحضراتكم مجرد خبر حلو! لا لا أنا هافرحكم جدا، طبعا حضراتكم فاكرين ما كتبته هنا من يومين على موافقة الجهات الصحية فى أمريكا رسميا على دواء جديد فى صورة كبسولات اسمه مولنوبيراڤير والذى يؤخذ عن طريق الفم ولمدة خمسة أيام فقط لعلاج كورونا".

وتابع: "المفاجأة الرائعة أنه خلال فترة قريبة جدا بإذن الله سوف يكون الدواء متوافر فى مصر فى المستشفيات والصيدليات، وكمان مصنع بإيدى مصرية لشركة الدواء المصرية هوكستر، وبعد موافقة وزارة الصحة المصرية، وبسعر مناسب جدا جدا بالمقارنة بسعره فى أمريكا وهذه صورة علبة الدواء المصرى.. الحمد لله".