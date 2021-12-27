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جدة - نرمين السيد - وكتب الناظر، عبر حسابه الشخصى على موقع الاجتماعى "فيسبوك"، مساء الإثنين: "النهاردة أنا مش هاقول لحضراتكم مجرد خبر حلو! لا لا أنا هافرحكم جدا، طبعا حضراتكم فاكرين ما كتبته هنا من يومين على موافقة الجهات الصحية فى أمريكا رسميا على دواء جديد فى صورة كبسولات اسمه مولنوبيراڤير والذى يؤخذ عن طريق الفم ولمدة خمسة أيام فقط لعلاج كورونا".
وتابع: "المفاجأة الرائعة أنه خلال فترة قريبة جدا بإذن الله سوف يكون الدواء متوافر فى مصر فى المستشفيات والصيدليات، وكمان مصنع بإيدى مصرية لشركة الدواء المصرية هوكستر، وبعد موافقة وزارة الصحة المصرية، وبسعر مناسب جدا جدا بالمقارنة بسعره فى أمريكا وهذه صورة علبة الدواء المصرى.. الحمد لله".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هانى الناظر: تصنيع دواء كورونا فى مصر قريبا بسعر أقل من أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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