جميلة النوبة الطفلة جنى: قلت للرئيس السيسى أنا وكل أهالي النوبة بنحبك

عبرت جنى محمود، الطفلة التي استقبلت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قرية غرب سهيل، عن سعادتها بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لقريتهم اليوم.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، أنها تبلغ من العمر 7 سنوات.

وأوضحت جنى محمود، الطفلة التي استقبلت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قرية غرب سهيل، أنها بلغت الرئيس عن حبها وكل أهالي النوبة له، مردفة «أنا بحبه موووت».

ومن جانبها قالت والدة الطفلة جنى محمود، والتي عبرت عن سعادتها لزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لهم والتي غمرتهم بالفرحة وكأنه يوم عيد.

وأردفت أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي متواضع جدا، وقام بتقطيع الفطير لابنتها بيده، متمنية لو أن الرئيس يكرر زيارته لهم. ومؤكدة وقوفهم جميعا في ظهر الرئيس.

وأردفت والدة جنى محمود، الطفلة التي استقبلت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قرية غرب سهيل، أنها سترافق ابنتها خلال حضورها منتدى شباب العالم.