/668798/حسني-عبد-ربه-شادي-حسين-يستحق-أن-يكون-مهاجم-منتخب-مصر-الأساسي

تحدث حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي السابق، عن أخنيارات منتخب مصر خلال بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال عبد ربه لبرنامج "في الاستاد" عبر نجوم اف ام: " شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا مظلوم إعلامياً، ومش واخد حقه ومن أفضل المهاجمين في مصر".

وأكمل: "شادي حسين لو أرتدى قميص الأهلي او الزمالك هيكون مهاجم مصر الأساسي، وه يستجق ذلك الأن فهو لاعب ممييز جداً ويصنع الفارق بشكل كبير مع فريقه".

وزاد: "أي لاعب اذا ارتدى قميص احد القطبين سيصبح مهاجم منتخب مصر الأساسي وهذا ما شاهدناه في الأونه الأخيرة".

الجدير بالذكر أن البرتغالي كارلوس كيرزش لم يضم شادي حسين في أي تجمع أو معسكر خاضه مع منتخب مصر منذ توليه المهمة

كارولوس كيروش يعلن عن القائمة المبدئية للفراعنة لكأس أمم أفريقيا.. عودة تريزيجية

أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر عن القائمة المبدئية للفراعنة استعدادا لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وشهدت قائمة الفراعنة عمودة محمود حسن "تريزيجية" من جديد للقائمة وذلك بعد الإصابة الطويلة التي تعرض لها في بداية هذا العالم بالرباط الصليبي.

ولم تشهد القائمة مفاجآت خاصة أنها سيتم تقليصها غلى 28 لاعبا قبل بداية البطولة من أجل السفر إلى الكاميرون لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا.

وفيما يلي قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس أمم أفريقيا:

محمد الشناوي، محمد فوزي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمود جاد

أيمن أشرف، أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، عمر كمال، عمرو السولية، مصطفى فتحي، محمد صلاح، مصطفى محمد

محمد جدي أفشة، إمام عاشور، أكرم توفيق، محمود حمدي الونش، محمد النني، عمر مرموش، عبد الله السعيد، مروان حمدي

استبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر

رمضان صبحي، أحمد سيد زيزو، أحمد حسن كوكا، إبراهيم عادل، أحمد ياسر ريان، محمود علاء، أحمد ياسين، محمد هاني، أحمد رفعت

محمد عبد المنعم، محمد حمدي، نبيل عماد "دونجا"، محمود حسن "تريزيجية"، حمدي فتحي، محمد شريف، مهند لاشين، محمد فتح الله، أحمد رمضان "بيكهام"، مروان داوود