/668801/عمرو-السولية-الشناوي-حفزنا-للفوز-على-الزمالك-في-نهائي-دوري-أبطال-أفريقيا

تحدث عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، عن لقاء الأهلي أمام الزمالك العام الماضي بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال السولية في تصريحاته عبر برنامج "الريمونتادا" على قناة المحور: "موسيماني قبل المباراة عرض علينا تقرير تضمن أزمات الزمالك في الكرات الثابتة حيث سكنت شباك الزمالك خلال تلك الموسم أهدافا أغلبها من ركلات ثابتة".

وأكمل: " لذلك قمنا بالتدريب على ركلات الركنية بشكل خاص ونجحنا في تسجيل الهدف الأول، عن طريقي بعدما تدربنا على تلك الطريقة خلال التدريبات قبل المباراة".

وزاد: "الشناوي قام بتطوير نفسه كثيرا كان التدريب بدايته في الخامسة مساء يأتي النادي في الثانية ظهرا، ويتحدث دوما مع اللاعبين ويمنح لهم التعليمات أحيانا يكون حاد في منح اللاعبين التعليمات”.

وأختتم قائلاً: “بعض اللاعبين قد لا يتقبلون طريقة منح الشناوي للتعليمات ولكنه يتحدث مع لاعبين كبار بعد ذلك مثل وليد سليمان، كي يتحدثون مع اللاعب الغير متقبل للطريقة أو هو نفسه يعقد جلسة مع اللاعب ويتحدث معه على انفراد كي تكون العلاقة بينهما أقوى”.

طارق العشري: فيوتشر قدم مباراة كبيرة أمام الأهلي وكان قريب من الفوز.. وموسيماني سبب اهتزاز مستوى اللاعبين

أكد طارق العشري، المدير الفني لفريق طلائع الجيش السابق، أن بطولة الدوري المصري حاليا قوية للغاية ومن الممكن أن تكون هناك منافسة على البطولة بعيداً عن الأهلي والزمالك.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "بطولة الدوري المصري قوية للغاية وشهدت أهداف عديدة خلال المباريات الماضية، ولكن ما يعيب المسابقة هو فترات التوقف الإجبارية بسبب التجمعات الدولية لبطولة كأس العرب ثم حاليا الأمم الأفريقية، ولكن المستوى يكون في تصاعد حال إكتمال المباريات بشكل جيد".

فيوتشر والأهلي

وزاد "مباراة فيوتشر أمام الأهلي كانت قوية ومهمة للغاية، وعلي ماهر قدم مباراة فنية على أعلى مستوى والمارد الأحمر يبحث دائما عن الريادة والفوز بالدوري من جديد".

وواصل "الأهلي بالأمس تأخر في الدخول للمباراة كان خاصة بسبب الطريقة الخاطئة في التبديلات والطريقة لاتي بدأ بها، وبالرغم من التقدم إلا أن فيوتشر كان له هجمات خطيرة للغاية على مرمى المنافس".

وتابع "موسيماني تأخر في تواجد علي معلول والشحات وطاهر في المباراة، وفيوتشر كان له تنظيم دفاعي جيد للغاية، وهناك تأخر في تثبيت شكل الفريق وأحدث ذلك الأمر خلل كبير، والتشكيلة لم تكن جيدة في البداية".

واختتم "طبيعي بعد تحقيق البطولات أن يحدث إهتزاز في الأداء، ولكن مسويماني كان له سبب في ظهور الفريق بهذا الشكل أمام فيوتشر".