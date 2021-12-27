/668802/نصر-محروس-يعلن-تصالحه-مع-بهاء-سلطان-متنازله-عن-سنين-عمري-وأنا-مبسوط

حل المنتج نصر محروس ضيفًا على برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، والتي استغلت حلول عام جديد لتصلح الأزمة بينه وبين الفنان بهاء سلطان، والتي استمرت طويلاً.

دوت الخليج

وخلال اللقاء تحدث نصر محروس عن مشكلته مع بهاء سلطان، مشيرا إلى أنا السوشيال ميديا أشعلت الأزمة، فقال: «احترام العقود هي السبب، لازم عشان توصل للشهرة والناس تبقى بنشد التيشيرت عشانك، تدفع ليها تمن».

وأضاف: «كل اللي كان بيتقال على السوشيال ميديا كان ممنهج، انا مكنتش موقف بهاء عن الشغل، فهي كانت السبب في نشر الشائعات وإشعال الأزمة».

نصر محروس يعلن تصالحه مع بهاء سلطان

واستكمل نصر محروس حديثه، معلنا التصالح مع بهاء سلطان، فقال: «انا متنازل عن ماديات وسنين عمري وكل حاجة لإيهاب سلطان بس وانا مبسوط، كل الحاجات دي بالنسبالي رايحة لأخويا».

بهاء سلطان يفجر مفاجأة بصاحبة السعادة

ومن المقرر أن يُطرح خلال الحلقة 4 أغنيات جديدة وحصرية بصوت وأداء بهاء سلطان؛ والأغنيات هي «ليالي طويلة»، و«أنا مش هندم»، و«أسيبك ليه»، و«عاملين الصح»، وهي آخر ما غناه بهاء سلطان مع منتجه السابق نصر محروس.

وشوقت إسعاد يونس الجمهور لهذه اللحظة بنشر مجموعة للثنائي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت عليه: «لحظة تصالح نصر محروس و بهاء سلطان و أغاني جديدة على مسرح صاحبة السعادة، استنوا بكرا الاتنين الساعة ١١ مساءً على Dmc».

زغرودة إسعاد يونس احتفالا بفض الخلاف

وطرحت إسعاد يونس من قبل برومو احتوى على لحظة انهاء الخلاف بينهم و بعد العديد من السنوات، حيث ظهرت اسعاد يونس و هي تقول للمنتج نصر محروس :"لو جبتلك بعهاء سلطان تخلص"، ليرد عليها قائلا: "بهاء free من نصر محروس"، لتقوم اسعاد يونس بـ" زغرودة" داخل الأستوديو

و عرضت اسعاد يونس من خلال برومو الحلقة لحظة الصلح بين بهاء سلطان ونصر محروس، والذي قام فيه بالتوقيع علي ورقة الصلح و التنازل عن أي حق له، وقام الفنان بهاء سلطان بشكر اسعاد يونس بعد مساعدته علي انهاء تلك الأزمة التي طالت الي سنوات عديدة.

تعليقات الجمهور بعد عرض البرومو

الأمر الذي استقبله الجمهور بفرحة شدية لعودة بهاء سلطان مرة أخري للغناء، معرب عن فرحتهم الشديدة بهذا الخبر، فاتت على النحو الآتي: «أخيرا الصلح خير، اخيرا هنسمع صوته تاني كل الاحترام لنصر محروس»، وغيرها م ن التعليقات المبهجة.