الرئيس السيسى يوجه رسالة لشباب أسوان والنوبة بشأن التوظيف

جدة - نرمين السيد - ورد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال زيارته للقرية: "أنا بشكرك على ده، وأنا بقولكم تطلبوا اللى إنتم عايزينه، كل القرى دى هاندخلها فى المرحلة الأولى لحياة كريمة، وده هايتعمل فى الفترة دى، والسياحة حاجة جميلة لو عرفنا ننظمها بشكل كويس ونطور فيها كويس، وأنا بقول كده لأن السياحة عايزه استقرار واستقبال وأنتم ناس طيبين قوى وبتستقبلوا الناس بشكل جميل، والاستقرار يعنى مافيش إرهاب، الكام سنة اللى فاتت كان كل جهدنا إننا نعمل الاستقرار".

وتابع: "السياحة بتتطور بجهد البلد واستمرار استقبال الناس والشغل، وإحنا معاكم هنعمل وهانعمل أكثر، أنا عايز أقول لأختى أنا ممكن أقولك حاضر على التوظيف، بس مقولش حاجة إلا لما أعملها، أنا كنت فى توشكى إمبارح والطريق واصل إلى أسوان وسيتم رفع كفاءته، طب فى شغل هناك؟ أيوة وواجب علينا كشباب الصعيد، أنا بتكلم فى نصف مليون فدان عايزين رجالة، الرجال تقعد هنا ولا هنا! هناك هيعيش وياكل ويشرب وهياخد على الأقل 3 آلاف جنيه فى الشهر، الشغل موجود على طول، مش لاقيين حد يشتغل فى توشكى وشرق العوينات".