التعليم العالى: تعديلات تنظيم الجامعات تحقق الجمع بين المكافأة والمعاش

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير التعليم العالى فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن الأساتذة المتفرغونن هم عماد العملية التعليمية، والتعديلات تنص على الجمع بين المكافأة وهى أجر مقابل عمل، والمعاش المستحق لهم بموجب الاشتراك، فى التأمينات خلال مدة خدمتهم".

وأشار وزير التعليم العالى، إلى أن التعديلات تجيز الندب والإعارة للأساتذة المتفرغين، ويمكن أن يكون الندب والإعارة بدخولهم الجامعات الأهلية والجامعات الجديدة.

وتابع التعليم العالى ليس هناك معاش وليس هناك سن محدد لهذه الوظيفة، هذه الوظيفة مدى الحياة الأستاذ الجامعى عطاءه ممتد مدى حياته، يتحول من أستاذ عامل لأستاذ متفرغ، ويقودنا لموضوع آخر وهو التسمية بشكل صحيح المدرس المتفرغ والأستاذ المساعد المتفرغ والأستاذ المتفرغ".

وقال التعليم العالى: "من لم يستطع الترقى يخرج على المعاش بوظيفة مدرس مساعد متفرغ، وأستاذ مساعد متفرغ، وأستاذ متفرغ".