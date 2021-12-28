/668805/مانشستر-يونايتد-يتعادل-مع-نيوكاسل-ويفقد-نقطتين-بالدوري-الإنجليزي

أنتهت مباراة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل يونايتد بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ نيوكاسل اللقاء بالضغط الكبير على مان يونايتد، حتى أستطاع أن يسجل هدف عن طريق ألان ماكيسمين في الدقيقة 7، ثم حاول أن يعود مانشستر يونايتد في شوط اللقاء الثاني، وتحديداً عقب نزول كافاني بادل الفريق بالهجمات مع نيوكاسل.

ليأتي كافاني البديل ويحرز التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 71، وكان من الممكن أن يسجل الهدف الثاني ولكن حافظت دفاعات نيوكاسل على شباكهم من الهدف الثاني، وتألق دي خيا بشكل كبير وأنقذ مانشتسر من خلال بعض الهجمات المرتدة التي شكلت خورة على المان يونايتد في شوط اللقاء الثاني.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة رقم 28 في المركز السابع، بينما أصبح رصيد نيوكاسل 11 نقطة بالمركز التاسع عشر.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: دالوت، فاران، ماجواير، تيليس.

خط الوسط: فريد، ماكتومناي، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: جرينوود، راشفورد، كريستيانو رونالدو.

بدلاء مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل

هندرسون، جونز، لوك شاو، بيساكا، ماتيتش، فان دي بيك، كافاني، إيلانجا، سانشو.

مانشستر يونايتد يضرب أرسنال بثلاثية وسط تألق رونالدو

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره أرسنال بنتيجة 3/2 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد اللقاء إثارة كبيرة بين الفريقين وكان كلا المدربين يريدان تحقيق الفوز، مما شهدنا مباراة قوية وعالية على المستوى الهجومي.

وتألق النجم البرتغالي كريستينو رونالدو وأستطاع قيادة فريقه لتحقيق الفوز بعد التعثر في أخر المباريات بالدوري

وأحرز اهداف مان يونايتد كلا من رونالدو هدفين وهدف لـ برونو فيرنانديز، بينما سجل لارسنال أوديجارد وسميث رووي.

موقف مان يونايتد في الدوري

ويدخل مانشستر يونايتد لقاء اليوم وهو يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 27 نقطة، من أصل 16 نقطة، ونجح في تحقيق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في ثلاث لقاءات، وخسر في 5 مباريات، ونجح في تسجيل 26 هدف، في حين تلقت شباكة 24 هدف.