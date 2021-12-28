/668765/خارجية-النواب-تناقش-طلب-نائب-التنسيقية-بشأن-مشاكل-حصول-المصريين-على-التأشيرة-فى-بعض-الدول

تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش اجتماعها اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب/ عمرو يونس، بشأن "المشاكل التي تواجه المصريين الراغبين في الحصول على التأشيرة من بعض السفارات والقنصليات والتي تتمثل في المعاملة غير اللائقة من جانب بعض الموظفين، الانتظار في طوابير أمام السفارات لعدة ساعات، والتشدد في الإجراءات اللازمة لاستخراج التأشيرات، وهو ما يؤدي إلى توقف حياة المواطنين وتعطيل مصالحهم"(بحضور ممثلي وزارة الخارجية).

دوت الخليج ومناقشة وبحث رد وزارة الخارجية بخصوص طلب الإحاطة المقدم من النائبعمرو يونس، وإعداد المذكرة الخاصة به.

مشاكل التأشيرة

هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد غدا الثلاثاء.

وقبيل رفع الجلسة، وجه رئيس المجلس، الأعضاء بأهمية الالتزام بالحضور، مؤكدا أن أي نائب سيتم النداء عليه وهو غير موجود تحت قبة البرلمان فلن يتم النداء عليه مرة أخرى.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة للبرلمان غدا الثلاثاء مواجهة ساخنة بين أعضاء المجلس، ووزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي.

جلسة ساخنة غدًا بحضور وزير التعليم

ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981، بينما أرجأ أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة لاحقة.

وجاء في تقرير اللجنة، الذي عرضته النائبة درية شرف الدين، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الفلسفة والهدف من مشروع القانون هو انه نظراً لمرور ما يجاوز خمساً وثلاثين عاماً على صدور القانون رقم 158 لسنة 1981 بتنظيم أكاديمية الفنون دون أن يطرأ عليه أي تعديل ، ولما كانت الضرورة العملية حال تطبيق القانون أوجبت تعديل بعض أحكامه بما يتواكب ومستجدات الأوضاع الراهنة.