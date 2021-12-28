نصر محروس لبهاء سلطان: «أنا أسف..مينفعش أهد اللي بنيته بإيدي»

/668806/نصر-محروس-لبهاء-سلطان-أنا-أسفمينفعش-أهد-اللي-بنيته-بإيدي

وجه المنتج نصر محروسة رسالة سماح وندم للمطرب بهاء سلطان بعد الأزمة الكبيرة التي دارت بينهم أدى إلى خلافهما معا لسنوات، مشيرا إلى أنه العشرة التي كوناها سويا لا يمكن أن تنهدم بسبب الماديات.

دوت الخليج

وقال نصر محروس خلال لقائه مع برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه إسعاد يونس عبر فضائية dmc موجها حديثه لبهاء سلطان: « العشرة اللي بينا دي أقوى من أي مشاكل وأقوى من أي ماديات وتعاقدات، أنا أسف يابهاء».

واستكمل: «انت مشروع خرجت من تحت الإيدين دي فهي هتفضل تحت أمرك وخدامتك طول العمر، انتي حبيبي مقدرش أزعلك ولا أزعل الناس، أنا بعمل كل حاجة بجد من قلبي لأخويا والعشرة، مينفعش أكون بنيت وأهد».

السوشيال ميديا السبب في اشتعال أزمة بهاء سلطان ونصر محروس

وكشف نصر محروس خلال البرنامج أن السبب الرئيسي في اشتعال أزمته مع بهاء سلطان هي السوشيال ميديا، فقال:

«احترام العقود هي السبب، لازم عشان توصل للشهرة والناس تبقى بنشد التيشيرت عشانك، تدفع ليها تمن».

وأضاف: «كل اللي كان بيتقال على السوشيال ميديا كان ممنهج، انا مكنتش موقف بهاء عن الشغل، فهي كانت السبب في نشر الشائعات وإشعال الأزمة».

نصر محروس يعلن تصالحه مع بهاء سلطان

واستكمل نصر محروس حديثه، معلنا التصالح مع بهاء سلطان، فقال: «انا متنازل عن ماديات وسنين عمري وكل حاجة لإيهاب سلطان بس وانا مبسوط، كل الحاجات دي بالنسبالي رايحة لأخويا».

زغرودة إسعاد يونس احتفالا بفض الخلاف

وطرحت إسعاد يونس من قبل برومو احتوى على لحظة انهاء الخلاف بينهم و بعد العديد من السنوات، حيث ظهرت اسعاد يونس و هي تقول للمنتج نصر محروس :"لو جبتلك بعهاء سلطان تخلص"، ليرد عليها قائلا: "بهاء free من نصر محروس"، لتقوم اسعاد يونس بـ" زغرودة" داخل الأستوديو

و عرضت اسعاد يونس من خلال برومو الحلقة لحظة الصلح بين بهاء سلطان ونصر محروس، والذي قام فيه بالتوقيع علي ورقة الصلح و التنازل عن أي حق له، وقام الفنان بهاء سلطان بشكر اسعاد يونس بعد مساعدته علي انهاء تلك الأزمة التي طالت الي سنوات عديدة.