حمدي فتحي: أشعر بالراحة في اللعب بجوار السولية وغيابه أثر علينا في السوبر

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تحدث حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي ، حول مباراة السوبر الأفريقي أمام الرجاء التي فاز بها المارد الأحمر بركلات الجزاء الترجيحية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال حمدي فتحي في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" على قناة المحور: "السولية لاعب كبير بالنسبة لي عندما ألعب بجواره وأنظر في عينيه تصبح دوافعي أكبر ويكون مطلوب مني المقاتلة في الملعب مثلما يفعل هو"

أضاف: "أشعر بالراحة في اللعب بجانبه خاصة أننا متفاهمين وغيابه كان فارقا بالنسبة لنا في السوبر الإفريقي ضد الرجاء"

تابع:"كان هناك تراجع في الشوط الأول من مباراة السوبر ولكننا نجحنا في العودة خلال الشوط الثاني"

وأختتم قائلاً:"أي لاعب يتمنى التواجد مع منتخب مصر الوطني نعلم أن الشعب المصري دائما يبحث عن اللقب ونحن نرغب في حصد أمم إفريقيا".

تحدث عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، عن لقاء الأهلي أمام الزمالك العام الماضي بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال السولية في تصريحاته عبر برنامج "الريمونتادا" على قناة المحور: "موسيماني قبل المباراة عرض علينا تقرير تضمن أزمات الزمالك في الكرات الثابتة حيث سكنت شباك الزمالك خلال تلك الموسم أهدافا أغلبها من ركلات ثابتة".

وأكمل: " لذلك قمنا بالتدريب على ركلات الركنية بشكل خاص ونجحنا في تسجيل الهدف الأول، عن طريقي بعدما تدربنا على تلك الطريقة خلال التدريبات قبل المباراة".

وزاد: "الشناوي قام بتطوير نفسه كثيرا كان التدريب بدايته في الخامسة مساء يأتي النادي في الثانية ظهرا، ويتحدث دوما مع اللاعبين ويمنح لهم التعليمات أحيانا يكون حاد في منح اللاعبين التعليمات”.

وأختتم قائلاً: “بعض اللاعبين قد لا يتقبلون طريقة منح الشناوي للتعليمات ولكنه يتحدث مع لاعبين كبار بعد ذلك مثل وليد سليمان، كي يتحدثون مع اللاعب الغير متقبل للطريقة أو هو نفسه يعقد جلسة مع اللاعب ويتحدث معه على انفراد كي تكون العلاقة بينهما أقوى”.

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أكد طارق العشري، المدير الفني لفريق طلائع الجيش السابق، أن بطولة الدوري المصري حاليا قوية للغاية ومن الممكن أن تكون هناك منافسة على البطولة بعيداً عن الأهلي والزمالك.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "بطولة الدوري المصري قوية للغاية وشهدت أهداف عديدة خلال المباريات الماضية، ولكن ما يعيب المسابقة هو فترات التوقف الإجبارية بسبب التجمعات الدولية لبطولة كأس العرب ثم حاليا الأمم الأفريقية، ولكن المستوى يكون في تصاعد حال إكتمال المباريات بشكل جيد".