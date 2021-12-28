/668808/نصر-محروس-يبرأ-ذمة-بهاء-سلطان-من-أي-تهم-على-الهواء-مع-صاحبة-السعادة

في لفتة مثيرة لنصر محروس خلال برنامج صاحبة السعادة التي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر فضائيات dmc، أخرج نصر ورقة، لإبراء ذمة بهاء سلطان من أي تهم نسبها إليه مؤخرًا.

دوت الخليج

وكتب نصر محروس في العقد: «أبرأ ذمة الفنان من أي اتهام، وأبرأ ذمته من تنفيذ العقود المحررة معه، ويصبح حر في التعاقد في شركات أخرى مع تمنياتي له بالنجاح والتوفيق».

ووقع الثنائى على هذا العقد كما قدم بهاء سلطان خلال الحلقة مجموعة من أغنيات ألبومه الجديد الذي يجمعها بنصر محروس، والتي تغنى بها لأول مرة على مسرح «صاحبة السعادة»، معلنين عن أعمال جديدة قادمة من المقرر أن يتعاونا فيها أيضا.

تفاصيل تعاقد بهاء سلطان مع روتاناف

الجدير بالذكر، أنه جاء تصالح بهاء سلطان مع نصر محروس في ظل عروض الفنان بهاء سلطان التعاقد مع شركة روتانا للصوتيات و المرئيات، و علي الفور وافق بهاء سلطان علي التعاقد، رغبة منه للظهور للجمهور مرة أخري و لكن كان الأمر متوقفا علي انتهاء خلافاته مع المنتج نصر محروس صاحب شركة فري ميوزيك.

و بدأ الفنان بهاء سلطان بالفعل في تسجيل 4 أغنيات ضمن ألبوم يدعي سيجارة من انتاج نصر محروس، و التي قررت المحكمة باعادة تسجيلها لما جاء بها من عيوب هندسية، و سجل الفنان بهاء سلطان بها أغنيتين فقط، ثم قام المنتج نصر محروس بالامتناع عن استكمال تسجيل هذا الألبوم.

ليقوم الفنان بهاء سلطان بعد ذلك بالتعاقد بشكل رسمي مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كما أنه يقوم باجراء الاستعدادات اللازمة لطرح أولى أغنياته معهم في الفترة المقبلة، و ذلك بعد الانتهاء من الخلافات بينه و بين المنتج نصر محروس.