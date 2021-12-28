/668810/عمرو-السولية-من-الممكن-أن-ألحق-بمباراة-مصر-الثانية-في-كأس-الأمم

تحدث عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، عن إمكانية لحاقة بمباريات منتخب مصر خلال كأس أمم أفريقيا، بعدما أصيب بلقاء السوبر الأفريقي أمام الرجاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال السولية في تصريحات على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": شعرت مع جلست التأهيل بالتحسن،و من الممكن أن ألحق بقاء منتخب مصر الثاني في كأس الأمم".

وأضاف: "بطولة أفريقيا صعبة على جميع المنتخبات بالنسبة لنا تركيزنا، نحو حصد اللقب وهذا الجيل قادر على حصد كأس الأمم، وتقديم نتائج مميزة"

وزاد:"حسام البدري مدرسة مختلفة تماما عن كيروش والمدرب المصري يكون أقرب للاعبين ويعرفهم بشكل أكبر"

وأكمل:"المدير الفني الأجنبي له فكره الخاص ومدرسته ويريد تنفيذ أفكاره من خلال اختياره للاعبين قادرين على تنفيذ فلسفته"

وأختتم قائلاً: "لا نخشى أي منافس في التصفيات بالنسبة لنا وبالنسبة لمنافسي منتخب مصر المباراتين فاصلتين لذلك القرعة ليس نقطة فارقة بالنسبة لنا”.

طارق العشري: فيوتشر قدم مباراة كبيرة أمام الأهلي وكان قريب من الفوز.. وموسيماني سبب اهتزاز مستوى اللاعبين

أكد طارق العشري، المدير الفني لفريق طلائع الجيش السابق، أن بطولة الدوري المصري حاليا قوية للغاية ومن الممكن أن تكون هناك منافسة على البطولة بعيداً عن الأهلي والزمالك.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "بطولة الدوري المصري قوية للغاية وشهدت أهداف عديدة خلال المباريات الماضية، ولكن ما يعيب المسابقة هو فترات التوقف الإجبارية بسبب التجمعات الدولية لبطولة كأس العرب ثم حاليا الأمم الأفريقية، ولكن المستوى يكون في تصاعد حال إكتمال المباريات بشكل جيد".

فيوتشر والأهلي

وزاد "مباراة فيوتشر أمام الأهلي كانت قوية ومهمة للغاية، وعلي ماهر قدم مباراة فنية على أعلى مستوى والمارد الأحمر يبحث دائما عن الريادة والفوز بالدوري من جديد".

وواصل "الأهلي بالأمس تأخر في الدخول للمباراة كان خاصة بسبب الطريقة الخاطئة في التبديلات والطريقة لاتي بدأ بها، وبالرغم من التقدم إلا أن فيوتشر كان له هجمات خطيرة للغاية على مرمى المنافس".

وتابع "موسيماني تأخر في تواجد علي معلول والشحات وطاهر في المباراة، وفيوتشر كان له تنظيم دفاعي جيد للغاية، وهناك تأخر في تثبيت شكل الفريق وأحدث ذلك الأمر خلل كبير، والتشكيلة لم تكن جيدة في البداية".

واختتم "طبيعي بعد تحقيق البطولات أن يحدث إهتزاز في الأداء، ولكن مسويماني كان له سبب في ظهور الفريق بهذا الشكل أمام فيوتشر".