الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم

جدة - نرمين السيد - وأشارت الأرصاد إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، يكون مائلا للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ولفتت الأرصاد إلى أن الطقس سيكون مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء سيكون هناك شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

حالة الطقس ليلة رأس السنة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن توقعاتها لحالة الطقس يوم الجمعة 31 يناير 2021 والسبت 1 يناير 2022.

وأكدت الأرصاد فى بيانها، أنها تتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد، على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة.

وتوقعت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة بمناطق جنوب الصعيد، ونشاط للرياح المحملة بالأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.