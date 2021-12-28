خبير بجامعة أكسفورد يكشف مفاجأة عن تحليل كورونا ومتحور أوميكرون (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال اتصال هاتفى لـ برنامج "حضرة المواطن"، والذى يقدمه الإعلامى سيد على على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، مساء أمس الإثنين.

وأكد سالمان أن التطور الطبى تمكن من سرعة الوقوف على إصابة الشخص المصاب بـ فيروس كورونا من عدمه، وخصوصا فى ظل التحورات الجديدة للفيروس التى أصابته بالضعف.

تحليل كورونا

وأشار إلى مفاجأة تتمثل فى أنه يوجد الآن تحليل يمكن لأى مواطن عادى استخدامه فى المنزل، ويأخذ لنفسه مسحة، وفى غضون 5 دقائق إلى نصف ساعة يستطيع معرفة إصابته أم لا، مضيفا: "هناك تقارير طبية كثيرة أكدت أن متحور "أوميكرون"، أقل شراسة بكثير من المتحورات السابقة للفيروس".

وناشد عضو الفريق البحثى بجامعة أكسفورد جميع المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى مع سرعة الحصول على اللقاح.