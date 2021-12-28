الإفتاء توجه نصيحة مهمة لـ الآباء والأمهات بشأن الأطفال

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "علموا أولادكم أن يهتموا بنظافتهم الشخصية ليشعروا بالجمال فى أنفسهم، ويسعدوا من حولهم ويحميهم الله تعالى من الأمراض".
هشتغل على قد الفلوس
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على الإنسان أن يتحرى مصدر رزقه، حتى لا يقع فى شبهات الحرام، موضحا أن كثيرين فقدوا البركة فى العمر والوقت والأولاد وفى سكون الحياة وطمأنينة القلب بسبب عدم تحرى ما يأكلون، أحلال هو أم حرام.
وأضاف عويضة، خلال حواره مع الإعلامية لمياء فهمى عبد الحميد، ببرنامج "الدنيا بخير"، المذاع على قناة "الحياة"، أن تحرى الحلال والحرام ليس فى المأكل والمشرب فقط، قائلا: "الصورة واسعة أوى مش مجرد أكل وشرب، ده لو موظف قاعد على مكتبه وضيع وقته فى كلام فارغ وعطل مصالح الناس يبقى أكل حراما دون أن يدرى".
وتابع: "تلاقى حد يقولك أنا هشتغل على قد الفلوس، لا من الأول قل مش هشتغل أو قل الأجر بسيط أو أدى العمل على أكمل وجه، ولا تقل هشتغل على قد الفلوس لأنك بذلك أكلت حراما، فمن تحرى فيما يأكل أطاعت جوارحه، ومن لم يتحر عصت جوارحه".
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