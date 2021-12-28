حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الثلاثاء، معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ومائلا للبرودة على السواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





ويسود ليلا، طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء. الشبورة المائية وأكد خبراء الأرصاد وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. أماكن سقوط الأمطار اليوم وكشفت الأرصاد عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من جنوب الدلتا وجنوب البلاد وجنوب سلاسل البحر الاحمر قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. وتوقع الخبراء أن تكون حالة البحرالمتوسط خفيفة إلى معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية: شمالية غربية.. أما حالة البحر الاحمر خفيفة إلى معتدل وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة العظمى الصغرى القاهرة 19 11 الاسكندرية 18 10 وادى النطرون 19 10 طنطا 18 10 شبين الكوم 19 11 دمنهور 18 11 بلطيم 18 11 مطروح 19 10 السلوم 19 10 سيوة 19 05 بورسعيد 18 16 دمياط 18 14 الزقازيق 18 10 المنصورة 18 10 الاسماعيلية 19 08 السويس 19 11 العريش 19 11 رفح 18 11 رأس سدر 19 10 نخل 17 00 نويبع 19 14 طابا 18 10 كاترين 14 02 الطور 21 09 شرم الشيخ 22 14 الغردقة 23 15 مرسى علم 22 13 الفيوم 19 07 بنى سويف 19 07 المنيا 19 05 أسيوط 19 04 سوهاج 19 06 قنا 20 07 الأقصر 21 06 أسوان 22 10 ادفو 22 10 أبوسمبل 21 09 الوادى الجديد 20 03 حلايب 23 16

شلاتين 26 15

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