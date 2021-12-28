/668814/موعد-مباراة-جالاتا-سراي-أمام-دنيزلي-سبور-فى-الدوري-التركي

يدخل فريق جالاتا سراي التركي مباراه اليوم الثلاثاء، أمام نظيرة دنيزلي سبور، ضمن منافسات دور الـ 32 من مسابقة كأس تركيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

موعد المباراة

ومن المقرر أن تقام مباراة جالاتا سراي ضد فريق دنيزلي سبور في تمام الساعة الثامنة مساءً.

أعلن نادي جالاتا سراي التركي التعاقد مع الدولي المصري مصطفى محمد، مهاجم الفريق، والزمالك السابق، بعد نهاية قرابة نهاية عقد إعارته مع الفريق في نهاية الموسم الجاري.

ويأتي عقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي التركي، بعد العديد من المفاوضات بين وكيل اللاعب وإدارة النادي، والتي انتهت بإستمرار مصطفى مع الفريق لمدة 4 مواسم.

وكشف النادي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن مصطفى محمد سيظل ضمن صفوف ناديه حتى عام 2025.

انتقل مصطفى محمد لجالاتا سراي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة من الزمالك، ويمتلك النادي التركي بندًا بأحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.

خالد الغندور

ونشر خالد الغندور صورة لمصطفى محمد على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب عليها : " ربنا يوفقك يا درش انت الامل"، في إشارة منه بأنه سيكون له دور كبير مع منتخب مصر الفترة القادمة في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وأستطاع مصطفى محمد أن يسجل هدفاً هاماً لفريقه جالاتا سراي في الدقائق الاخيرة أمام باشاك شهير ليحقق تعادل غالي لهم في بطولة الدوري التركي.

مصطفى محمد مع مصر

ولم تشهد القائمة مفاجآت خاصة أنها سيتم تقليصها غلى 28 لاعبا قبل بداية البطولة من أجل السفر إلى الكاميرون لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا.