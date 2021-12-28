برنامج تنمية الصعيد.. كم تبلغ ميزانية المشروعات المقبلة؟

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "المواجهة"، والذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية.
وقال الهلباوى إن محافظات الصعيد لم تكن تأخذ حقها قبل وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى أن نسبة البطالة وصلت إلى 6% بعد أن كانت 14% فى الصعيد عام 2014.
تنمية الصعيد
وأضاف أن الاهتمام بالريف والصعيد نال أولوية لدى الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه أصبح هناك محطة بنبان فى الكهرباء والتى هى أكبر محطة طاقة شمسية فى العالم، فضلا عن مشروعات الغاز والبترول فى أسيوط.
وأشار إلى أنه تم إنشاء 14 محورا بـ 23 مليار جنيه، إلى جانب برنامج تنمية الصعيد بتكلفة 15 مليار جنيه وهى أرقام كبيرة لم تكن من قبل.
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