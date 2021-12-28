الصحف تبرز تأكيد السيسى استمرار الدولة فى تطوير قطاع الكهرباء

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) تأكيد الرئيس السيسى، أن الدولة مستمرة فى تطوير قطاع الكهرباء والطاقة كهدف استراتيجى، أساسه نقل الكهرباء بجودة عالية، ويستهدف وضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة فى إنتاج وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، والربط مع دول الجوار.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس، أمس، عددا من المشروعات القومية والإستراتيجية بقطاع الكهرباء فى محافظات الصعيد، وتفقده مشروع «مجمع بنبان للطاقة الشمسية»، أكبر مجمع محطات لتوليد الكهرباء النظيفة على مستوى العالم، ويقوم بتشغيله القطاع الخاص بكوادر من أبناء الصعيد.

وقال الرئيس إن مصر استطاعت الاتفاق مع دول الجوار فى مجال الربط الكهربائى بفضل ما بذلناه من جهود، لتطوير البنية الأساسية فى هذا القطاع، بوصفه هدفا إستراتيجيا.

وأوضح، أن مصر مرت بظروف صعبة فى السنوات الماضية فى كل ما يتعلق بالطاقة، ولكنها تسير فى اتجاه صحيح، سواء من حيث الإنتاج أو التوزيع أو التحكم، لتضاهى الدول المتقدمة فى هذا المجال، وأكد أهمية «الحوكمة» من أجل تعظيم حجم تحصيل مستحقات الدولة فى قطاع الكهرباء، وتقليل العجز الذى تتحمله فى هذا الصدد.

وأشار إلى أزمة نقص الطاقة التى عانتها مصر حتى 2014 وما قبلها، قائلا: «كنا أمام خيارين: إما نقول الموضوع لا يٌحل أو نتدخل بشكل عاجل، لحله»، مضيفا: «هناك دول لديها مشكلة فى الكهرباء منذ 15 أو 20 سنة، ولم تستطع حلها، ونحن قمنا بحل هذه المشكلة، لأننا كنا نرى أن الأمن القومى المصرى يتأثر بأزمة الكهرباء، كما أن حلها يمنح فرصة للقطاع الخاص والاستثمارات والصناعة تنمو أو تستقر على الأقل، لأنه فى حال عدم وجود كهرباء لن يكون هناك عمل، وبالتالى ستُغلق المصانع».

وحول مشروعات التنمية فى الصعيد، أوضح الرئيس أن الدولة أنفقت ما يزيد على 1.1 تريليون جنيه على الصعيد، قائلا: «ما زلنا نعمل على توفير الخدمات للمواطنين فيه بالشكل المناسب».

وأضاف: «كنا أول أمس فى مشروع توشكى، وأتصور أن الناس فى المحافظات والجامعات لم يروا تلك المشروعات والافتتاحات من قبل»، داعيا الحكومة إلى أن تتيح للجميع الاطلاع على تلك المشروعات، لأن هناك من يشككون فى هذه المشروعات على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال: «إننا ننمى أنفسنا ونبنى الأمل»، منوها بأن «الهدف من هذه الافتتاحات هو إطلاع المواطنين على حجم الجهد المبذول والتكلفة المالية المدفوعة»، ومؤكدا أن الدولة ستواصل تقديم المزيد، وطالب الرئيس وسائل الإعلام بنقل الجهود التى تحققها الدولة على أرض الواقع للمواطنين بكل الوسائل الممكنة.

وافتتح الرئيس السيسى، عددا من المشروعات القومية والإستراتيجية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى إقليم الصعيد من محافظة أسوان، عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، أبرزها مشروع توسعات محطة محولات توشكى، مشروع إنشاء محطة الكيلو 57 فى توشكى، مشروع تحويل محطة غرب أسيوط الغازية للعمل بنظام «الدورة المركبة»، مركز تحكم كهربائى سمالوط، مشروع إنشاء محطة محولات بنى سويف الصناعية، محطة محولات الفيوم، مركز تحكم كهربائى نجع حمادى، مشروع إنشاء محطة محولات نجع حمادى الصناعية، مشروع إنشاء محطة محولات شرق سوهاج، مشروع إنشاء محطة محولات إسنا، ومحطة رياح جبل الزيت 3، بطاقة إنتاجية 120 ميجاوات، بالتعاون مع الحكومة الإسبانية.

وفى سياق متصل، زار الرئيس السيسى قرية غرب سهيل بأسوان، حيث تفقد أعمال التطوير بالقرية، فى إطار مبادرة «حياة كريمة».

وألقت صحيفة (الجمهورية) الضوء على تأكيد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا غير مسبوقة، وتُنفذ مشروعات مائية كبرى فى مختلف محافظات الجمهورية، وخاصة محافظات الوجه القبلى، فى إطار رؤية شاملة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح الوزير أن مشروعات الموارد المائية والرى تقع فى قلب المشروعات التنموية الجارى تنفيذها حاليًا، باعتبار المياه هى المحور الرئيسى للتنمية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الوجه القبلى، حيث قامت الوزارة خلال السنوات الماضية بتنفيذ مشروعات كبرى لتحديث وتطوير شبكة الترع والمصارف والمساقى والرى الحقلى، وتأهيل محطات الرفع، والتوسع فى استخدام مياه الصرف الزراعى، ومشروعات الحماية من أخطار السيول بمحافظات الصعيد.

وأضاف أنه تم تنفيذ أعمال تأهيل ترع بأطوال تصل إلى حوالى ألفى كيلومتر بتكلفة حوالى 6.5 مليار جنيه بمحافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان، كما تم إنشاء وإحلال وتجديد 4179 منشأة صناعية على المجارى المائية بتكلفة تصل إلى حوالى 5 مليارات جنيه، وتنفيذ أعمال لتطوير الرى فى الأراضى القديمة فى زمام 60 ألف فدان بتكلفة تصل إلى 82 مليون جنيه تم خلالها تطوير 968 مأخذا ومسقى، والتحول لنظم الرى الحديث فى زمام 154 ألف فدان، وتنفيذ أعمال إنشاء وإحلال شبكات الصرف المغطى وتوسعة وتعميق المصارف المكشوفة وإنشاء وإحلال الأعمال الصناعية عليها فى زمام 273 ألف فدان.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ 338 منشأة للحماية من أخطار السيول، وحفر وإحلال وتجديد 892 بئرا لتوفير المياه لما يقرب من مليون مواطن بمحافظات الوجه القبلى، وتم تجهيز 240 بئرا منها بالطاقة الشمسية والكهربائية، وإنشاء وإحلال ورفع كفاءة وتأهيل 252 محطة رفع باستثمارات تصل إلى 3.15 مليار جنيه، مثل محطة المراشدة الجديدة بمحافظة قنا بتكلفة 150 مليون جنيه وتخدم زمام 63 ألف فدان، لافتا إلى أنه تم تنفيذ أعمال تطوير وصيانة بالسد العالى وخزان أسوان بقيمة 913 مليون جنيه، والعمل على تنفيذ مسار الترعة الفرعية رقم 4 ودليل 3، و4 بمشروع تنمية جنوب الوادى توشكى بتكلفة 14 مليار جنيه.

وأوضح أنه تم تنفيذ مشروع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية الواقعة على نهر النيل بتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه، وسيتم البدء قريبًا فى تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لخدمة زمام حوالى 1.60 مليون فدان فى 5 محافظات بالصعيد، وتنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل.

كما قامت وزارة الموارد المائية والرى بإنشاء المركز الثقافى الإفريقى بأسوان، والذى يضم 5 مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الإفريقية، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التى تحكى تاريخ النيل، كما تم الانتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.

وتناولت صحيفة (الأهرام) موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وأرجأ أخذ الرأى النهائى لجلسة قادمة.

يستهدف القانون إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وأيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك لعدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة وجديدة ذات جدوى اقتصادية يمكن تنفيذها، نظرا لاستغلال جميع المساقط المائية الكبيرة على نهر النيل وفروعه، ولا يتبقى سوى قدرات مائية صغيرة، بالإضافة إلى تحقيق الهيئة خسائر كبيرة، ومن ثم فقد أصبح من الملائم دمج نشاط هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية ضمن أنشطة الطاقة المتجددة، حتى تتمكن هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة من زيادة مواردها وممارسة اختصاصاتها وفقا لرؤية الدولة بالتوسع فى استخدام مصادر الطاقة المتجددة فى إنتاج الكهرباء.

وخلال عرضه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الخطة والموازنة حول مشروع القانون، أوضح النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة أن فلسفة مشروع القانون تستهدف إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وأيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المنشأة بالقانون رقم 102 لسنة 1986 تأسيسا على عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة، بالإضافة إلى تحقيق الهيئة خسائر كبيرة، وبناءً على ذلك أصبح من الملائم دمج نشاط هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية ضمن أنشطة الطاقة المتجددة.

كما أنه فى ضوء المتغيرات الحديثة التى طرأت على انخفاض أسعار تكنولوجيات الطاقات المتجددة واتجاه الدولة نحو تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة أصبح من الملائم تعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، حتى تتمكن هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة من زيادة مواردها وممارسة اختصاصاتها وفقا لرؤية الدولة بالتوسع فى استخدام مصادر الطاقة المتجددة فى إنتاج الكهرباء.

ومن ناحية أخرى، وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وتم تأجيل أخذ الموافقة النهائية لجلسة أخرى.

تستهدف التعديلات إجازة استمرار عضو هيئة التدريس فى الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وتحديد مكافأة مالية له مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين الراتب مضافا إليه البدلات الأخرى وبين المعاش.