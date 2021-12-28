جدة - نرمين السيد - القاهرة يعقد مجلس النواب جلسته العامة، فى تمام الساعة الـ 11 صباحًا. القاهرة تعقد الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بطرة، أولى جلسات محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت و23 آخرين، لاتهامهم بالإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون؛ وذلك للاطلاع وضبط وإحضار باقى المتهمين الهاربين. القاهرة تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، نظر محاكمة 10 متهمين بالتجمهر وترويع المواطنين باستخدام القوة والعنف بالمطرية؛ للمرافعة. القاهرة ينظم مجمع البحوث الإسلامية، بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية، ندوة تثقيفية بعنوان "اللغة العربية.. الماضى والحاضر"، بمناسبة اليوم العالمى لـ اللغة العربية. طرابلس يعقد مجلس النواب الليبى جلساته؛ لمواصلة مناقشاته حول العملية الانتخابية، وأسباب تعثر عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر الجارى وفق خارطة ملتقى الحوار السياسى بجنيف. بيروت يجرى وزير الدفاع الوطنى اللبنانى موريس سليم محادثات مع نظيره العراقى جمعة عناد سعدون، بمقر وزارة الدفاع فى بغداد. موسكو يشارك الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسى ألكسلدر لوكاشينكو فى قمة غير رسمية لرابطة الدول المستقلة، فى مدينة سانت بطرسبرج الروسية. الأقصر تستضيف مدينة الأقصر مؤتمر اليوم الواحد "الشباب.. آمال وتطلعات"، بمركز المؤتمرات الدولى فى الكرنك، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ورجاء شوقى أحمد مدير وحدة السكان بالمحافظة. القاهرة يجرى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، فى مقره بالقاهرة، فى الساعة الواحدة ظهرًا، قرعة دور المجموعات من بطولتى دورى أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية موسم 2021 - 2022. القاهرة ينظم المركز القومى للسينما ثانى أيام الورشة المجانية للديكور السينمائى، فى الساعة الرابعة مساءً، بمركز ثروت عكاشة الثقافى. كوالالمبور تبدأ السلطات الماليزية فرض الخضوع للحجر الصحى الإلزامى على المسافرين إلى أراضيها من 11 دولة، فى إطار إجراءاتها بشأن انتشار فيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.