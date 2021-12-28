الصحة تطلق 11 قافلة طبية ضمن حياة كريمة غدا

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يتم الكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات: "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال ـ الباطنة - الأنف والأذن ـ العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب – الجلدية"، وخدمات الأشعة والتحاليل.

ومن المقرر أن تنطلق القوافل إلى محافظات: "القاهرة - البحيرة - الغربية - دمياط - المنوفية - مطروح ـ سوهاج - بنى سويف - المنيا - قنا – أسوان".

على جانب آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، خروج 546 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 317745 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 851 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.