قيادات الصحة تتابع تنفيذ المنظومة الإلكترونية لخدمات ذوى الهمم

اطلع الوزير، خلال الاجتماع، على محاور تطوير المنظومة الإلكترونية لخدمات ذوى الهمم، والتى تشمل تحديث الموقع الإلكترونى، والتوسع فى اللجان الطبية، وحوكمة آليات العمل بها، بما يساهم فى ضمان وصول الخدمات لمستحقيها.
ووجه بسرعة الانتهاء من تحديث الموقع الإلكترونى بمنظور جديد وإتاحته للمواطنين خلال 10 أيام، ليشمل إضافة عدد من "الخانات" الجديدة لإدخال بيانات المواطنين، بما يساهم فى التيسير عليهم أثناء التسجيل، بالإضافة إلى وضع آلية محددة للمدة الزمنية التى يتم خلالها حصول المواطنين على موعد الكشف الطبى.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم بحث التحديات والمشكلات التى قد تواجه المواطنين وسبل حلها ضمن تطوير المنظومة، بداية من التسجيل على الموقع الإلكترونى، وتحديد موعد الكشف الطبى، وصولاً إلى التردد على اللجان الطبية، وتلقى الخدمة بجميع محافظات الجمهورية.
وأكد أن الوزير وجه بزيادة أعداد اللجان الطبية، وكذلك أعداد الاستشاريين وأساتذة الجامعات العاملين بتلك اللجان، سواء بفروع المجالس الطبية المتخصصة المتواجدة بجميع المحافظات أو بالمستشفيات المختصة بتوقيع الكشف الطبى، لتتناسب مع أعداد المسجلين على الموقع الإلكترونى.
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