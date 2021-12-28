مدرسة صيفية للحفائر بآثار عين شمس

جدة - نرمين السيد - تنظم كلية الآثار جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح الدماطى عميد كلية الآثار، بالتعاون مع الدكتور زاهى حواس تدريب لطلاب قسم علوم الآثار والحفائر بكلية الآثار فى مدرسة صيفية لمدة شهر بحفائر الدكتور زاهى حواس بمنطقة سقارة الأثرية.





جاء ذلك التعاون على هامش الاجتماع المشترك هذا الأسبوع بين الدكتور ممدوح الدماطى عميد كلية الآثار جامعة عين شمس، والدكتور زاهى حواس مدير مركز زاهى حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية، وفى إطار حرص كلية الآثار جامعة عين شمس على الإهتمام بالجانب العملى والميدانى لطلاب قسم علوم الأثار والحفائر بالكلية، واكسابهم المهارات التى يتطلبها سوق العمل. وسيتم تدرب الطلاب على الطرق العلمية فى مدرسة الحفائر المصرية ليتمكنوا من الحصول على المهارات العلمية والميدانية والمهنية للحفر الأثرى كجزء من مخرجات التعلم للبرنامج المميز بالكلية.

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