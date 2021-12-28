خلال 7 سنوات.. وزارة الأوقاف إنجازات هائلة ونجاحات ملموسة

جدة - نرمين السيد - وتم انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية، والذى شهد له القاصى والدانى بأنه هو من أنقذ مصر واستطاع أن يخطو بالبلاد خطوات متقدمة نحو إثبات الذات والقدرة على مواجهة الصعاب، فحقق الإنجازات الكبرى وعمل على بناء الإنسان والبنيان.

ويرصد كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق" الإنجازات التى تحققت خلال السنوات السبع الماضية، والمشروعات القومية الكبرى ليس فقط فى مجالات البناء والتشييد والصناعة والتجارة والصحة وغيرها، بل يرصد الكتاب عن قرب ما تحقق فى مجال بناء الإنسان والوعى المجتمعى والفكر الدينى والثقافى وتجديد الخطاب الدينى والارتقاء بمستوى الأئمة والعاملين بالحقل الدعوى والاجتماعى بوزارة الأوقاف من أئمة وعاملين.

ولقد رصد الكتاب، الذى حظى بتوقيع الرئيس السيسى ووثق العديد من المشروعات القومية والوطنية الكبرى التى تقوم عليها وزارة الأوقاف سواء فى المجال المجتمعى والاجتماعى، فيما يتعلق بالإسكان والمشروعات الهندسية التى تقوم بها هيئة الأوقاف، أو فى المجال الدعوى والتوعوى وبناء الفكر والوعى الإنسانى وتجديد الخطاب الدينى الذى توليه الوزارة اهتماما خاصا حيث تم استحداث أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات ليس من مصر وحدها بل من كل الدول العربية الإسلامية إسهاما من مصر فى نشر صحيح الدين وتصحيح الصورة المغلوطة عن الدين الإسلامى.

ولا شك أن أكاديمية الأوقاف تلعب دورا حيويا هاما فى مجال تثقيف الأئمة والواعظات وإعدادهم وصقلهم بالمهارات العلمية والنفسية والإنسانية واللغوية من خلال الندوات والمؤتمرات التثقيفية والفقهية المتخصصة التى تقوم بها إلى جانب ما تقوم به الوزارة من عقد بروتوكولات تعاون مع المؤسسات الوطنية الفاعلة والجامعات لتدريب الأئمة والعاملين بالوزارة.

وإذا كان العالم يتحدث بلغة الأرقام فإن ما أنجزته وزارة الأوقاف خلال السنوات السبع الماضية من عهد وحكم الرئيس السيسى يتحدث عن نفسه:

ففى مجال المشروعات السكنية جاء إسكان الشباب بمدينة برج العرب 16.7 ألف وحدة سكنية وإدارية وتجارية تم تنفيذها بتكلفة 2 مليار جنيه، و 10.95 ألف وحدة سكنية وإدارية وتجارية يجرى تنفيذها بتكلفة 2.9 مليار جنيه.

أما مشروعات إحلال وتجديد وفرش المساجد تم إحلال وتجديد وصيانة وفرش 6500 مسجد بتكلفة 6.7 مليار جنيه، كما تم فرش 10.246 مسجد بتكلفة 500 مليون جنيه، وعن مشروعات خدمات مجتمعية فقد تم إنفاق 1.8 مليار جنيه على المشروعات الخدمية المختلفة متمثلة فى (إعانات نقدية ومساعدات عينية - شقق للأسر الأولى بالرعاية)، كما تم توفير 3971 طن لحوم تم توزيعها على 4 ملايين أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بتكلفة بلغت نحو 9ر365 مليون جنيه، كما تم إنفاق 108 ملايين جنيه فى مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة.

أما فى مجال الدعوة ونشر الفكر الوسطى المستنير تم توفير فرص عمل جديدة حيث تم استحداث وإنشاء 1.400 مدرسة قرآنية، و315 مدرسة علمية و35 مركزا للثقافة الإسلامية و15.8 ألف فصل محو أمية بالمساجد تم افتتاحها بالإضافة إلى 790 قافلة للمناطق النائية والحدودية و258 مؤلفا تم إصدارها وترجمتها بالإضافة إلى ألف و531 إماما وقارئا تم إيفادهم وإعارتهم، و3.621 منحة دراسية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.

كما تم تنظيم 9 مؤتمرات دولية و6 مسابقات عالمية تم إقامتها لتعزيز دور مصر الريادى فى نشر الفكر الوسطى المستنير، وتم إدخال زيادات من 2.658 إلى 3.943 جنيه لتحسين أحوال الأئمة المالية والمعيشية للأئمة، وتوفير 1.062 منحة ماجستير تم توفيرها للأئمة والإداريين شاملة الدراسة والكتب المجانية وأكثر من 14 ألف مكتبة من إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تم إهداؤها لمختلف دول العالم وافتتاح أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين وإدراج وثيقة القاهرة للمواطنة فى إعلان الإيسيسكو للتضامن الأخلاقى.

وحققت هيئة الأوقاف أعلى عائد سنوى فى تاريخها خلال العام المالى 2020 - 2021 حيث تم تعيين 3000 إمام وخطيب و4.258 عامل، و112 ممرضة، وفيما يتعلق بالمشروعات الهندسية للهيئة فقد بلغت 310 مشروعات بتكلفة 11.2 مليار جنيه تم ويجرى تنفيذها، كما تم إنشاء مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة و3 مساجد بالعاصمة الإدارية وترميم دور العبادة.