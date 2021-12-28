الرئيس السيسى يتفقد مصنع اليوريا ونترات الامونيا بمنطقة كيما بمحافظة اسوان

يتفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مصنع اليوريا ونترات الامونيا بمنطقة كيما بمحافظة اسوان، كما يقوم سيادته كذلك بتفقد محطة سكك حديد اسوان حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف انواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

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