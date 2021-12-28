الرئيس السيسي يتفقد منطقة كيما والسكك الحديد في أسوان

يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بـ محافظة أسوان، كما ورد في خبر عاجل على قناة «اكسترا نيوز»

كما يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة سكك حديد أسوان، حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية ، حيث صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، زيارة إلى قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان إحدى محافظات صعيد مصر، لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصرى.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة أسوان، ومر على قرية غرب سهيل لتفقد السوق السياحي وتشجيع شبابها على المضي قدمًا في الترويج للسياحة.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، "أنا عهدي مع أهل أسوان من زمان من 40 و50 سنة، عرفتهم من الجيش وشوفت أهل أسوان والنوبة يحملون كم كبير من الطيبة والخير بشكل غير طبيعي، ويكفي استقبالكم لي".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "أطلبوا اللي انتوا عايزينو وأحنا هنعمله، وقرى محافظة أسوان داخلة مبادرة حياه كريمة".

كما أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إنه جاري العمل حاليًا في 52 مركزاً، و20 محافظة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالإضافة إلى مركز أسوان الذي تم إدراجه مؤخراً تنفيذاً لتوجيهاته بعد زيارته لقرية غرب أسوان.