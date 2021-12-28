/668820/اليوم-الرئيس-السيسي-يتفقد-مصنع-اليوريا-ونترات-الأمونيا-بأسوان

يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

كما يقوم الرئيس، كذلك بتفقد محطة سكك حديد أسوان حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية. صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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