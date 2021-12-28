/668740/تعرف-على-أسعار-الخضروات-في-الأسواق-المصرية-اليوم-الثلاثاء

استقرت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 28 ديسمبر، 2021، وخلال هذه السطور يرصد دوت الخليج أسعار الخضروات.

أسعار الخضروات الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات. البطاطس بين 2 جنيه و4.5 جنيه. البصل بين 2 و2.75 جنيه. الكوسة بين 3 و8 جنيهات. الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات. الباذنجان البلدي بين 1.5 و4 جنيهات. الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات. الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات. الملوخية بين 2.5 جنيه و6 جنيهات. الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه. البامية بين 6 و9 جنيهات. البسلة بين 5 و8 جنيهات. أسعار الفاكهة: البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات. البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه. اليوسفي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات. الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات. الجوافة بين 4 و7 جنيهات. الرمان بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه. الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات.

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