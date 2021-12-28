/668819/مصرع-4-من-أسرة-واحدة-اثر-اصابتهم-باشتباه-تسمم-غذائي-ببني-سويف

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، اخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوفاة 4 من اسرة واحدة سيدة و3 اطفال مصرعهم، اثر اصابتهم بادعاء تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة محشي بمنزلهم بمركز الواسطى ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

مصرع 4 من أسرة واحدة اثر اصابتهم باشتباه تسمم غذائي ببني سويف

وتوفيت سيدة عبدالمحسن سيد 54 سنة، وطه احمد طه 15 سنة، وأية احمد طه 9 سنوات، وعبدالرحمن احمد طه 5 سنوات، يقيمون خلف محطة وقود مدينة الواسطى، شمال محافظة بني سويف.

وجار اتخاذ الإجراءات الادارية والقانونية وتحرير المحضر اللازم، واخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة واسباب الملابسات.

محافظ بني سويف يكلف رئيس مركز الفشن ووكيل وزارة الصحة بمتابعة مستجدات إصابة أطفال حضانة على الطريق الدائري

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، انتقل على الفور الأستاذ حمادة راضى رئيس مركز ومدينة الفشن،لمكان الحادث على الطريق الدائري ، وذلك لمتابعة الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها،حيث تم نقل الأطفال إلى المستشفى المركزي بمدينة الفشن، لإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، والاطمئنان على حالتهم الصحية

محافظ بني سويف يكلف رئيس مركز الفشن ووكيل وزارة الصحة بمتابعة مستجدات إصابة أطفال حضانة على الطريق الدائري

من جانبه أوضح الدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة،أن الحادث أسفر عن إصابة 14 طفلاً مابين جروح وكدمات بسيطة وحالتهم مستقرة ويتلقون العلاج بالمستشفى، فيما تم تحويل 3حالات لمستشفى بني سويف الجامعي،لاستكمال العلاج،مشيرا إلى متابعة وكيل وزارة الصحة محمد يوسف"شخصياً" لمستجدات الوضع الصحي للاطفال حتى تماثلهم التام للشفاء وخروجهم من المستشفى،والذي يقوم بإطلاع المحافظ على كل التفاصيل أولاً بأول.