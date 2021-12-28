/668779/زراعة-النواب-تناقش-طلب-خالد-بدوي-لتبطين-ترعة-الجنابية-النفلة-بمركز-الإبراهيمية

تناقش لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، حيث تناقش اللجنة الطلب المقدم من النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن المطالبة بتبطين ترعة الجنابية (النفلة) بمركز الإبراهيمية محافظة الشرقية وذلك لحل مشكلة عدم وصول مياه الري لنهايات الترعة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع زراعة النواب اليوم ترعة الجنابية كما تناقش للجنة الطلبات المقدمة من النواب: - مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن المبالغة في تحديد القيمة الإيجارية وحق الانتفاع للمباني المقامة على جسور المصارف والترع بمركز دكرنس محافظة الدقهلية. مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نرمين بدراوي، بشأن الخطة القومية لاستغلال المياه الجوفية في الزراعة كمصدر بديل عن مياه نهر النيل ودور مراكز البحوث الزراعية في توفير أصناف المحاصيل الاستراتيجية. - مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر منير، بشأن وجود عيوب فنية في تنفيذ مشروعات تبطين الترع وعدم تأهيل الطرق بعد تنفيذ التبطين بمحافظة كفر الشيخ. - مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد رشاد البرتقالي، بشأن عدم توفير الاعتماد المالي لاستكمال تغطية مسافة 500 م من مصرف اللبيني المار بقرية شبرامنت مركز أبو النمرس محافظة الجيزة. - مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دندش، بشأن تضرر الأراضي الزراعية بقرية سرابيوم محافظة الإسماعيلية من ارتفاع منسوب المياه الجوفية لعدم استكمال حفر مصرف أبو صيام.

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