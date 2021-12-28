الرى: تنفيذ أعمال مساحية لـ 3000 موقع بالمحافظات ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - واستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الإجتماع مساهمة الهيئة المصرية العامة للمساحة ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى (حياة كريمة) وذلك لتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بالمواقع التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة، إذ انتهت الهيئة حتى الآن من تنفيذ ما يقرب من 3000 موقع بمختلف محافظات الجمهورية.

وتساهم هيئة المساحة فى العديد من المشروعات القومية الأخرى.. حيث تقوم الهيئة حاليا بأعمال الرفع المساحى لمنطقة مشروع تنمية جنوب الوادى، وذلك بغرض إنشاء خرائط كنتورية بمقايس (1:5000) و(1:25000)، وتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمسار مشروع مستقبل مصر (الدلتا الجديدة) بطول 40 كيلومتر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وأعمال الرفع المساحى لمشروع قناة السويس الجديدة، والمدن الجديدة (العاصمة الإدارية - مدينة العلمين الجديدة - مدينة سفنكس)، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.

كما تساهم هيئة المساحة فى تنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل، مثل شبكة الطرق الجديدة (الطريق الدائرى الإقليمى - الطريق الدائرى الأوسطى - محور السيدة جيهان السادات - محور 26 يوليو - محور الفريق كمال عامر - محور إمبابة / البراجيل - محور شمال الأقصر - محور منفلوط - محور روض الفرج - شبرا / بنها الحر - تطوير محورى دراو على النيل وبديل خزان أسوان)، ومشروع القطار الكهربائى السريع بين العاصمة الإدارية ومدينتى السلام والعاشر، ومشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتى زايد و(6) أكتوبر.

كما تنفذ الهيئة أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لعدد (223) مدينة و(4200) قرية و(25083) من الكفور والعزب والنجوع وذلك على (4) مراحل تنفيذية، حيث تم الإنتهاء من الثلاث مراحل الأولى وجار الإعداد للبدء فى تنفيذ المرحلة الرابعة.

كما تشارك الهيئة فى أعمال لجنة استرداد وتقنين أراضى الدولة، حيث قامت بالمعاينات المطلوبة لعدد ما يقرب من 60 ألف طلب بقيمة إجمالية 337 مليون جنيه تقريبا.

كما تقوم هيئة المساحة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية والشركات المتخصصة فى مجال التحول الرقمى ضمن أعمال مشروع الكود العقارى المزمع تنفيذه بمدينة بورسعيد كمرحلة أولى وذلك فى إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمى لمواكبة التطور الحالى فى جميع المجالات وما تشهده الدولة من مشروعات قومية وتنموية على مختلف الأصعدة.

وفى إطار دور هيئة المساحة بإعتبارها الجهة الرسمية المعتمدة والمسئولة عن وضع المواصفات الفنية للأعمال المساحية والخرائط، تنسق الهيئة مع الجهات المعنية بالدولة لإعداد خريطة موحدة لجمهورية مصر العربية، خرائط الوطن العربى ودول حوض النيل وإفريقيا والدول المطلة على البحر الأحمر، لنشرها قريبا على الموقع الرسمى لهيئة المساحة ووزارة الخارجية مع إمكانية التحميل مجانا من الموقع، بالإضافة لتوزيعها على السفارات.

وفى إطار حصر أملاك الدولة بمختلف الجهات، حصرت الهيئة المصرية العامة للمساحة أملاك بعض الجهات بالدولة مثل مصلحة الرى وهيئة الصرف بوزارة الرى وهيئة السكة الحديد، هذا بالإضافة إلى أملاك عدد من محافظات الجمهورية، كما قامت الهيئة بإنشاء قاعدة بيانات مكانية لأملاك الأوقاف على مستوى الجمهورية، بالإضافة لإعداد عدد (94) أطلس تؤرخ لتاريخ الأوقاف منذ عام 1942، مع تدريب العاملين بهيئة الأوقاف على استخدام الأعمال المنفذة فنيا، وجارى الإعداد لعقد بروتوكول جديد بين الهيئتين لتنفيذ أعمال التطبيق المساحى وإعداد ملفات رقمية تتوافق مع نظم المعلومات الجغرافية مبين عليها كافة الأراضى المملوكة لهيئة الاوقاف بمقتضى الاحكام والحجج الرسمية.

وفى إطار الحرص الدائم على مواكبة أحدث التقنيات العلمية فى مجال الرصد بإستخدام الأقمار الصناعية.. فقد قامت الهيئة بإنشاء شبكة من المحطات الثابتة للرصد بالأقمار الصناعية تغطى الدلتا ووادى النيل وزيادة عددها لتصل إلى (42) محطة ثابتة موزعة بالجمهورية تتيح الإحداثيات الأفقيةX,Y بدقة عالية تصل إلى أقل من 3 سم وجارى تفعيلها لخدمة القطاعين الحكومى والخاص.

ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بمديريات المساحة بمختلف المحافظات والحرص على نهو كافة الأعمال بالتوقيتات المحددة.