29 ديسمبر.. جامعة حلوان تنظم احتفالية اليوم العالمى لمكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - تنظم لجنة مكافحة الفساد بجامعة حلوان احتفالية "اليوم العالمى لمكافحة الفساد" يوم الأربعاء الموافق 29 ديسمبر 2021 وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، تحت إشراف الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بجامعة حلوان.





وعلى هامش الاحتفالية تشارك كل الكليات بفقرات، كما تم الإعلان عن أقامة عدد من المسابقات الفنية والثقافية والفنون التشكيلة المختلفة، الاغانى، كما تم عقد لجان الحكم على الأعمال الفنية المقدمة وإعلان الفائزين بالتعاون بين لجنة مكافحة الفساد بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب، أسفر عنها فوز عدد من الأعمال الفنية من الكليات المتخصصة وغير المتخصصة وذلك من بين 130 عمل فنى متقدم، والذين سيتم تكريمهم خلال الاحتفالية.

وجاءت نتيجة تحكيم مسابقة "قل لا للفساد" 2021 - 2022 فى مجال البوستر بفوز عبد الرحمن احمد عبد الحكيم بكلية الفنون التطبيقية بالمركز الأول، مرام مصطفى على بكلية الفنون التطبيقية بالمركز الثانى، فاطمة سيد ابراهيم بكلية الخدمة الاجتماعية بالمركر الثالث.

وفى مسابقة اللوجو فاز العمل المقدم من فريق كلية الصيدلة بالمركز الأول وهم د نجلاء محمد احمد ونعمة عبد الله ونور خالد عبد القوى، وفازت ياسمين خالد فتحى بكلية التربية الفنية بالمركز الثانى، ندى خالد جودة بكلية التربية الفنية بالمركز الثالث، دينا عماد من كلية الحقوق "تشجيعى".

تكونت لجنة تحكيم المسابقة من الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بجامعة حلوان، د منال محمد على الوكيل، الاستاذ راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، منال محمد، أحمد يحيى عبد الفتاح.

كما قدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس أغانى من كلية التربية، كلية التربية الموسيقية وتم تسجيلها وسيتم عرضها خلال الاحتفالية، كما سيقدم طلاب كليات التربية الرياضية بنين وبنات عروض رياضية، وكذلك معرض أعمال فنية من الكليات المتخصصة، فقرات شعرية من آداء الطلاب، كذلك يقدم طلاب قسم المسرح بكلية الآداب بعض الفقرات، ويتم تقديم فيديو كليب متخصصة من مختلف الكليات وذلك على هامش الاحتفالية.

جدير بالذكر إنه تم أقامة العديد من الفعاليات على مدار شهر ديسمبر للاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد وذلك من خلال إقامة مسابقات وفعاليات وندوات.