كلمه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال وضع حجر أساس أكبر صرح...

بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة

الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع

الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

السيدات والسادة، الحضور الكريم:

أود بدايةً أن أعبر عن مدى فخرى للوقوف اليوم هنا بأحد أهم الصروح العلمية الشامخة المقامة على أرض محافظة الجيزة وهى جامعة القاهرة الدولية.

كما أتقدم بجزيل الشكر والإمتنان لدعوتكم الكريمة لى للحضور ومشاركة جمعكم الكريم وضع حجز الأساس لأكبر مجمع طبى للأطفال فى الشرق الأوسط ( أبوالريش الجديد ) بمقر الجامعة بمدينة 6 أكتوبر لتنضم إلى منظومة الرعاية الصحية المقدمة لأبناء الشعب المصرى عامة ولمواطنى محافظة الجيزة على وجه الخصوص، تكليلاً للتعاون المشترك بين جامعة القاهرة صاحبة المقترح وموافقة المحافظة على إقامة المجمع لحاجة المواطنين لدعم جهود الرعاية الصحية المقدمة لهم بمختلف التخصصات.

الحضور الكريم:

نقف اليوم سوياً لنشهد بدايةً إنجاز جديد تشهده الدولة المصرية تحت رعاية قيادتها السياسية وعلى رأسها السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى يعد خطوة

فى طريق الوصول لحلم الجمهورية الجديدة التى نعد به الشعب المصرى العظيم وهى الجمهورية التى ينعم أهلها بالمستوى اللائق من الخدمات وفى مقدمتها خدمات الرعاية الصحية، حيث أن المشروع يأتى فى إطار تنفيذ خطة الدولة بتطوير منظومة الرعاية الصحية والمجهز لتوفير خدمات طبية مميزة لكافة فئات المجتمع من خلال نخبة من الكوادر الطبية والتمريضية على أعلى مستوى، كما عهدنا خلال الفترة الأخيرة من حرص الدولة على توفير مثل تلك الكفاءات بكافة المنشأت الصحية على مستوى الجمهورية، والتى ساعدت على الإرتقاء بالمنظومة العلاجية بمختلف محافظات الجمهورية.

السيدات والسادة الحضور:

لعل ما شهدناه خلال الفترة الأخيرة من حكمة وقدرة متناهية للدولة المصرية ممثلة فى وزارة الصحة والسكان لمواجهة الموجات المتتابعة لمرض كورونا وتوفير للقاحات والبروتوكولات العلاجية لتحصين المواطنين وعلاج المصابين منهم مما أدى فى النهاية لإحكام السيطرة على التأثيرات السلبية للجائحة على عكس العديد من دول العالم ... مدعاة للتفاؤل بمستقبل المنظومة الصحية فى مصرنا العزيزة والتنبوء بمدى النجاح والذى من المتوقع أن تشهده مثل تلك الصروح الطبية المقامة على أرض المحافظة.

وبنهاية كلمتى أكرر التعبير عن كامل الفخر والإمتنان للمشاركة بتلك الفاعلية الهامة، مع تمنياتى بدوام التوفيق والتقدم لبلدنا الحبيب وتقديم ما هو أفضل لمواطنينا الأعزاء.