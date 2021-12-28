/668823/هيئة-الأرصاد-الجوية-تكشف-عن-دراجات-الحرارة-المتوقعة-اليوم-الثلاثاء

شهدت اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و شمال الصعيد ومائل للبرودة علي السواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، يصل الى حد الصقيع على وسط سيناء، وذلك وفق توقعات خبراء الارصاد الجوية.

دوت الخليج وتمتلئ الأجواء بالشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وامطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة . وامطار علي مناطق من جنوب الدلتا وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تمتد الي القاهرة الكبري علي فترات متقطعة. درجات الحرارة المتوقعة اليوم ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 العظمى والصغرى 11، وعلى السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 10، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 15 ، وعلى شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 8، وعلى جنوب الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10.

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