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ايام قليلة تفصلنا عن اقتراب العام الميلادي الجديد 2022، والتي يحتفل به المصرين بتتزين البيوت والشوارع في مختلف أنحاء البلاد بشجرة الميلاد وبابا نويل وزينة الكريسماس، وتتسابق المحال على تقديم أشكال مختلفة بأسعار تناسب الجميع، وتزدحم الشوارع ويقبل المواطنون باختلاف الطبقات الاجتماعية لشراء الهدايا.

ويرصد "دوت الخليج " أسعار بابا نويل وشجرة الكريسماس داخل محلات تشاومول بدمنهور.

أشكال جديدة و أسعار شجرة الكريسماس والبابا نويل داخل محلات دمنهور

في البدايه يقول يوسف ، أحد أصحاب محلات بيع مستلزمات وهدايا الكريسماس،بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، أنه يوجد أشكال وأحجام جديدة من أشجار رأس السنة الزينة، التي يشتريها الناس لتزيين المنازل بمناسبة العام الميلادي الجديد والتي تختلف عن العام الماضي.

واضاف يوسف قائلاً يبدأ سعر شجر الكريسماس من 15 جنيهًا للنوع البلاستيك الصغير، حتي يصل إلى سعر 300 جنيهًا وأكثر، للنوع المعدن والأنواع الأخري من أشجار الكريسماس الزينة الكبيرة .

وتابع يوسف أنه يوجد ألعاب وزينة بأشكال وأحجام متعددة ومتنوعة، بزسعار مخفضة خاصة لتزيين شجر الكريسماس والتي تضيف بهجة خاصة الي شجرة العام الجديد، مثل أشكال البابا نويل احجام صغيرة وكبيرة.

وأكمل أنه من أشهر الهدايا التي توجد في السوق بمناسبة العام الجديد، هو شخصية بابا نويل، والتي تكمن في عرائس صغيرة وأحجام كبيرة، والتي يقبل عليها الشراء بنسبة كبيرة من الجمهور، بالإضافة الي تشكيلة الزينة بالشكولاته والتي يبدأ سعرها من 75 جنية الي 200 جنية