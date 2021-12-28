لقي مسن في العقد السادس من عمره مصرعه، في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، بمنطقة الحرفيين الكائنة في حي الزهور بمحافظة بورسعيد ويرصد "دوت الخليج" التفاصيل.

وتلقى الدكتور مصطفى شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، اخطارا من مستشفى الزهور احدى مستشفيات هيئة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول محمد على حسن السايس ٥٧ سنة جثة هامدة بإدعاء سقوط على جسم صلب.

مصرع مسن في ظروف غامضة ببورسعيد

وأمر اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بوضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى الزهور لحين استخراج تصريح الدفن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم ويكثف رجال المباحث من جهودهم للوقوف علي ملابسات الحادث .

جدير بالذكر أن مستشفى الزهور بمحافظة بورسعيد احدى مستشفيات هيئة التأمين الصحي الشامل، وتبلغ مساحتها 5600 متر مربع، ومساحة المباني فيها 1100 متر مربع، وبها مبنيان، وعدد الأسرة بها 48 سرير، أسرة القسم الداخلي بها 38 سرير، و أسرة الرعاية المركزة 9 أسرة بالاضافة الي سرير واحد عزل، وتبلغ عدد أسرة قسم الطوارئ 11 سرير.

مصرع مسن في ظروف غامضة ببورسعيد

وتبلغ عدد أسرة التجهيز للعمليات والمناظير ٣ أسرة ، و ٣ ايضا للإفاقة ، وبالنسبة للخدمات العلاجية المقدمة بها اقسام الطوارئ - الرعاية المركزة - الباطنة - العظام - الجراحة العامة - المسالك لبولية - وحدة تفتيت الحصوات - تنظيم الأسرة - العمليات.

ويوجد بالمستشفى العيادات الخارجية لاقسام: الأسنان - الباطنة - الجراحة العامة - العظام - المسالك - التخدير - الغيار - تنظيم الأسرة - غدد صماء، اما الاشعة: سونار - Xray - المقطعية - إيكو، و المعامل: ميكروبيولوجي - هيماتولوجي - طفيليات - كيمياء - بنك دم.

عدد اجهزة التنفس الصناعي بالرعاية المركزة 4 أجهزة تنفس صناعي.