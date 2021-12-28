/668828/نورا-علي-قرار-البنك-المركزى-بمد-فترة-سريان-مبادرة-دعم-قطاع-السياحة-لعام-إضافى-دفعة-قوية-للقطاع

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن قرار البنك المركزى بمد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام اضافى تنتهى بنهاية شهر ديسمبر 2022 هام للغاية ودفعة قوية لقطاع السياحة والذى يؤكد مدى اهتمام الدولة واستمرارها في دعم قطاع السياحة وأهميته حتى نتجاوز هذه الأزمة ويتعافى القطاع وتعود السياحة تدريجياً لسابق عهدها ، مؤكدة أن هذا القرار يأتي استكمالاً لجهود الحكومة في دعم قطاع السياحة بتوجيهات ومتابعة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لقطاع السياحة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تعليق نورا علي على مد فترة مبادرة دعم السياحة من البنك المركزي

مبادرة البنك المركزي

وأشادت النائبة نورا على بقرار البنك المركزى واستجابته لنداءات ومطالب القطاع السياحي بمد المبادرة لحين استعادة القطاع كامل عافيته ليتمكن من الوفاء بالتزاماته ، مضيفة ان القرار جاء نتيجة استمرار أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على قطاع السياحة فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 21 ديسمبر 2021 على مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2022 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل الاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات مع التأكيد على أن المحددات الواردة بالمبادرة هي محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها، كما أكد البنك المركزي، استمرار سریان باقي شروط المبادرة. وكذلك مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة للعملاء المنتظمين فقط، الصادرة في عام 2015، عاما إضافيا حتى نهاية ديسمبر 2022، وتسمح المبادرة بترحيل استحقاقات البنوك على العاملين بالقطاع من قروض استهلاكية وعقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر.

ووجهت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وللحكومة على جهودها ودعمها لقطاع السياحة والنهوض به .