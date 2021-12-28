/668829/الرئيس-السيسي-يصل-إلى-مقر-مشروع-كيما-بأسوان

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر افتتاح مشروعات جديدة في محافظات الصعيد، ومن المقرر أن يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

كما يتفقد الرئيس السيسي محطة سكك حديد أسوان، حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية. أمس الاثنين، كان شاهدًا على افتتاح الرئيس السيسي أكبر محطة كهرباء بالطاقة الشمسية في العالم، بقرية بنبان بمحافظة أسوان، حيث توفر العديد من فرص العمل للشباب المصري وتحقق الاكتفاء الذاتي في استخدام الكهرباء للمواطنين. مشروع الطاقة بقرية بنبان يعتبر من أكبر المشروعات العملاقة في العالم، وهو حجر الزاوية في مجال الطاقة الشمسية، ومن أهم المشروعات النظيفة في مصروالشرق الأوسط، ووصل اجمالي الاستثمار في هذا المشروع 3 مليار دولار، ويضمم حاليا 32 محطة شمسية، بقدرة 1465 ميجا وات، وساهم بنحو 1465 ميجا وات في الشبكة القومية لانتاج الكهرباء، وسيصل في المرحلة النهائية إلى انتاج 2050 ميجا وات من الطاقة الكهربائية. وأصبحت مصر دولة مصدرة للطاقة بعد أن كانت تعاني من المشاكل الكثيرة في الكهرباء عام 2014، كما يوفر آلاف من فرص العمل للشباب في الصعيد.

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