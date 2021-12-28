عاجل.. السيسى: نظم الرى الحديثة تقلل من كمية السماد المستخدمة بالزارعة

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى فى كلمته خلال افتتاح مصنع اليوريا ونترات الامونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، أنه لابد من التسعير والإدارة والحوكمة لنجاح المشروعات الجديدة. ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مقر افتتاح مصنع اليوريا ونترات الامونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان. ومن المقرر أن يتفقد الرئيس السيسى محطة سكك حديد أسوان إذ يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية، وذلك وفقا لما ذكره بيان السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية اليوم.

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