عاجل- السيسى: تطوير المصانع لن يتحقق إلا باشتراك القطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، فى كلمته خلال افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، أن الإدارة الجديدة للمصانع المطورة لن تحقق إلا باشتراك القطاع الخاص، وأنه لابد من التسعير والإدارة والحوكمة لنجاح المشروعات الجديدة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى مقر افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، صباح اليوم، ومن المقرر أن يتفقد محطة سكك حديد أسوان إذ يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية، وفقًا لما ذكره بيان السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.