عاجل- الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا حول تطوير شركة كيما للأسمدة

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى، إن نظم الرى الحديثة تقلل كمية السماد المستخدمة فى الزارعة.

وأضاف السيسى فى كلمته خلال افتتاح مصنع اليوريا ونترات الامونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، أنه لابد من التسعير والإدارة والحوكمة لنجاح المشروعات الجديدة.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن مصر لن تعود إلى أحداث عام 2011، مشددًا على ضرورة محاربة الفساد فى منظومة قطاع الأعمال.

وأوضح أن: "الإدارة الجديدة للمصانع المطورة لن تتحقق إلا باشتراك القطاع الخاص، ولابد من التسعير والإدارة والحوكمة لنجاح المشروعات الجديدة".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مقر افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس السيسى محطة سكك حديد أسوان إذ يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية، وذلك وفقا لما ذكره بيان السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية اليوم.