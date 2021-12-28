عاجل.. أول رد من الحكومة بشأن تغيير مناهج الإعدادية (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الأعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن إصدار قرار بتغيير مناهج المرحلة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2021-2022 تزامناً مع إضافة "كتيب وظائف المستقبل" للمناهج، عار تماما عن الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى بيان اليوم، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير مناهج المرحلة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2021-2022 تزامناً مع إضافة "كتيب وظائف المستقبل" للمناهج.

وشددة على استمرار مناهج المرحلة الإعدادية كما هى دون أى تغيير، مُوضحةً أن "كتيب وظائف المستقبل" ليس منهجاً جديداً للمرحلة الإعدادية، وإنما هو كتيب إضافى فقط وإرشادى لطلاب المرحلة الإعدادية يستهدف تعريفهم على الوظائف التى سيحتاجها سوق العمل فى المستقبل، والتخصصات التعليمية التى يجب أن يحصل عليها أو يلتحق بها الطالب حتى تتلائم مع الوظيفة التى يرغب فى العمل بها، بهدف مساعدتهم فى اتخاذ القرار بعد انتهاء المرحلة الإعدادية، فيما إذا كانوا يودون الاستمرار فى التعليم العام أم التحول إلى التعليم الفنى.

وفى سياق متصل، تستهدف الوزارة تطوير التعليم الفنى ورفع جودته وفقاً لرؤية مصر 2030، وربط مهارات الخريجين بمتطلبات سوق العمل، وذلك من خلال العمل على تطوير منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتى تقوم على التعاون مع الشركاء الصناعيين؛ وذلك لتخريج طلاب مؤهلين ومدربين بشكل كامل وقادرين على سد احتياجات سوق العمل، إلى جانب العمل على تعريف وتثقيف الطلاب بمجالات التعليم الفنى، وذلك من خلال البدء فى تدريس طلاب الصف الرابع بالمرحلة الابتدائية مادة المهارات المهنية اعتباراً من العام الدراسى الحالى.