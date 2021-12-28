عاجل - الرئيس السيسى: ربنا وحده اللى أنقذ البلد من الخراب والدمار

جدة - نرمين السيد - وتساءل الرئيس، فى كلمته خلال افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، "نرجع نكرر نفس المسار تانى؟ لا والله.. طب الكلام ده يزعلكم؟ برضو ده يزعلكم إنى بحابى عليكم وبخاف عليكم؟"
وتابع: "ما تزعلش إلا من نفسك.. ما تزعلش إلا من إن إنت تكون سبب فى دمار بلدك وخرابها".
ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى مقر افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، صباح اليوم، ومن المقرر أن يتفقد محطة سكك حديد أسوان إذ يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية، وفقًا لما ذكره بيان السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
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