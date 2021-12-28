مرصد الأزهر يحسم جدل حكم الاحتفالات بالعام الجديد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تشهد هذه الفترة من كل عام حالة من الجدل الواسع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بين مؤيد ومعارض لاحتفالات رأس السنة، وهو ما تنبه إليه مرصد الأزهر فى ظل استراتيجيته التوعوية؛ للحد من الشائعات والأفكار المتطرفة التى تعمل الجماعات الظلامية على بثها مع قرب كل مناسبة خاصةً وإن كانت دينية.





وتحت عنوان: «الإسلام والأديان الأخرى»، أنتج مرصد الأزهر أحدث فيديوهاته؛ للتصدى لمحاولات البعض إثارة الفتنة والفرقة بين أبناء المجتمع الواحد، وبيان ما حثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التعامل مع أتباع الأديان الأخرى.

وخلال الفيديو سلّط المرصد الضوء على روح التسامح والأخوة التى تجسدت فى آيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواقف صحابته فيما بعد؛ الذين ساروا على النهج النبوى الشريف، مضيفًا أن روح الأخوة هذه تتجلى فى عبقرية الشخصية المصرية والنموذج المجتمعى المصرى الذى عاش جنبًا إلى جنب بمختلف مكوناته، وفى عاصمة الجمهورية الجديدة تم إنشاء مسجد وكنيسة متجاورين.

وبهذا يتأكد أن الإسلام دعم فكرة الجوار والحوار معًا، وعمل عبر نصوصه على تهيئة بيئة صحية تقبل الآخر بل وتتعايش معه فى ظل ميثاق إنسانى واضح، والشاهد على ذلك وجود الآثار الفرعونية حتى يومنا هذا، وكذلك الكنائس ومنها كنيسة القيامة فى حى مصر القديمة التى يقع بجوارها مسجد سيدنا عمرو بن العاص فاتح مصر.

تجدر الإشارة إلى أن المرصد قد سبق له إنتاج فيديوهات توعويَّة، من أبرزها: «هوس التريند»، «طريقة تفكير التنظيمات المتطرفة»، و«الكلمة أمانة» الذى تطرَّق فيه إلى الشائعات ودورها فى هدم الدول واندلاع الحروب، وهو ما يشكِّل أرضًا خصبة للتنظيمات المتطرفة لنشر أفكارها؛ ما يوجب مواجهتها فى مهدها.