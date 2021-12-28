عاجل- الرئيس السيسى: المواطن ذكى وعايز مصلحة بلده

جدة - نرمين السيد - وتابع الرئيس السيسى، فى كلمته خلال افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، موجهًا كلامه للمسؤولين: "كلموا الناس زى ما أنا باتكلم كده، هتجدوا الناس معاكم أكثر مما تتخيلوا لأن الناس عايزة المصلحة، والمواطن عايز مصلحة بلده وتحمل معنا السبع سنوات الأخيرة، إجراءات صعبة جدًا لأنه أحس بذكائه وفطرته إن هناك محاولة للإصلاح من جانب الدولة".

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى مقر افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، صباح اليوم، ومن المقرر أن يتفقد محطة سكك حديد أسوان إذ يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية، وفقًا لما ذكره بيان السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.