عاجل- السيسى: التطوير لا يعنى أن نضر بحقوق العمالة

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، فى كلمته خلال افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، أن "الإدارة الجيدة مفيش فيها خواطر، وإنى أعين قريبى أو حد ملهوش لازمة".

وأوضح أن: "الإدارة الجديدة للمصانع المطورة لن تتحقق إلا باشتراك القطاع الخاص، ولابد من التسعير والإدارة والحوكمة لنجاح المشروعات الجديدة".

وتابع: "التطوير لا يعنى أن نضر بحقوق العمالة، هذه رسالة لأهل الشر.. أقول إن التنمية التى تنفذها الدولة تحمى العمال وحقوقهم ولا تضر بهم".

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى مقر افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، صباح اليوم، ومن المقرر أن يتفقد محطة سكك حديد أسوان إذ يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية، وفقًا لما ذكره بيان السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.