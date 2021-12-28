وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة يوجه بتطوير المنظومة الإلكترونية لخدمات...

القائم بعمل وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالكشف الطبي ضمن منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة.. وإتاحته بمنطور جديد خلال 10 أيام

الدكتور خالد عبدالغفار يوجه بزيادة أعداد اللجان الطبية لسرعة حصول المواطنين على بطاقات الخدمات المتكاملة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مساء أمس الإثنين، لمتابعة التطوير الجاري بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بخدمات ذوي الهمم بوزارة الصحة، ضمن منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة، بما يساهم في التغلب على التحديات والمشكلات التي تواجه العمل بها.

اطلع الوزير على محاور تطوير المنظومة الإلكترونية لخدمات ذوي الهمم، والتي تشمل تحديث الموقع الإلكتروني، والتوسع في اللجان الطبية، وحوكمة آليات العمل بها، وذلك بما يساهم في ضمان وصول الخدمات لمستحقيها.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من تحديث الموقع الإلكتروني بمنظور جديد وإتاحته للمواطنين خلال 10 أيام، ليشمل إضافة عدد من "الخانات" الجديدة لإدخال بيانات المواطنين، بما يساهم في التيسير عليهم أثناء التسجيل، بالإضافة إلى وضع آلية محددة للمدة الزمنية التي يتم خلالها حصول المواطنين على موعد الكشف الطبي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم بحث التحديات والمشكلات التي قد تواجه المواطنين وسبل حلها ضمن تطوير المنظومة، بداية من التسجيل على الموقع الإلكتروني، وتحديد موعد الكشف الطبي، وصولا إلى التردد على اللجان الطبية وتلقي الخدمة بجميع محافظات الجمهورية.

وأكد "عبدالغفار" أن الوزير وجه بزيادة أعداد اللجان الطبية، وكذلك أعداد الاستشاريين وأساتذة الجامعات العاملين بتلك اللجان، سواء بفروع المجالس الطبية المتخصصة المتواجدة بجميع المحافظات أو بالمستشفيات المختصة بتوقيع الكشف الطبي، لتتناسب مع أعداد المسجلين على الموقع الإلكتروني.

حضر الاجتماع كل من الدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب العلاجي، والدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمهندس أيسم صلاح مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومديرة المكتب الفني للوزير، والدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد البرعي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والمهندس أشرف طلعت مدير عام الشبكات بمركز المعلومات بوزارة الصحة.